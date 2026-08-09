Шнайдер — о первой победе над Пегулой: Джесс — не из тех, кто просто отдаст матч

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о том, что впервые в карьере обыграла американку Джессику Пегулу. До матча на турнире WTA-1000 в Торонто Шнайдер не могла взять у Пегулы ни одного сета. Теперь счёт их личных встреч — 1:4.

— Счёт личных встреч до сегодняшнего дня не был в вашу пользу. Игроки часто говорят «новый день, новый матч», но в вашей голове было «я не проиграю сегодня», учитывая, что вы уступили на прошлой неделе, а два года назад она обыгрывала вас здесь?

— Нет, не думаю, что у меня была такая мысль: «О, сегодня я наконец-то обыграю Джесс». Такого у меня не было.

Ожидала, что матч будет тяжёлым, что придётся «молотить», что не будет легко. Джесс не из тех, кто просто отдаст матч — она сделает всё возможное. Это делает её очень трудной соперницей. Поэтому она и третья в мире. Так что я примерно понимала, что нужно делать и чего ожидать от неё.

— Говоря о финале, думаю, что до конца оставалось четыре гейма и два брейка, после чего вы выиграли два гейма подряд. Что к этому привело? И ещё, учитывая игру против ветра, как вам удавалось предугадывать его направление на корте?

— Я даже не ставила в список, что сегодня возьму подачу Джесс (смеётся). Очень довольна своими приёмами. Немного изменила позиции при приёме, это мы обсудили с [тренером] Сашей [Бажиным] прямо по ходу матча, и это помогло чуть отойти назад. Было очень тяжело из‑за ветра. Я пыталась понять, куда дует, в каком направлении сильнее, где легче. Старалаcь идти очко за очком и смотреть, как пойдёт.

Я понимала, что у неё хорошая подача, поэтому больше фокусировалась на своей подаче. И если появлялась возможность, должна была её использовать и хватать этот шанс, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.