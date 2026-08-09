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«Сама была очень удивлена». Шнайдер — об успехе в одиночном и парном разрядах в Торонто

«Сама была очень удивлена». Шнайдер — об успехе в одиночном и парном разрядах в Торонто
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17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, как победа в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто в одиночном разряде помогла ей во втором круге в парном разряде. Вместе с представительницей Бельгии Элисе Мертенс Шнайдер вышла в 1/4 финала, обыграв Цзян Синьюй и Фансянь У.

Торонто — парный разряд. 2-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Цзян Синьюй
Китай
Цзян Синьюй
Фансянь У
Китайский Тайбэй
Фансянь У
Ц. Синьюй Ф. У
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Мертенс Д. Шнайдер

— Между одиночным и парным довольно короткий перерыв. После такой большой победы в одиночке у вас появляется ли заряд, чтобы играть парные матчи и не чувствовать сильной усталости?
— Да, я была очень заряжена. Сама была очень удивлена. В паре у меня было много энергии.Там тоже были классные розыгрыши. С Элисе это был хороший парный матч, очень весело, я получила удовольствие и была полна энергии, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.

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