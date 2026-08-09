«Сама была очень удивлена». Шнайдер — об успехе в одиночном и парном разрядах в Торонто

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, как победа в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто в одиночном разряде помогла ей во втором круге в парном разряде. Вместе с представительницей Бельгии Элисе Мертенс Шнайдер вышла в 1/4 финала, обыграв Цзян Синьюй и Фансянь У.

— Между одиночным и парным довольно короткий перерыв. После такой большой победы в одиночке у вас появляется ли заряд, чтобы играть парные матчи и не чувствовать сильной усталости?

— Да, я была очень заряжена. Сама была очень удивлена. В паре у меня было много энергии.Там тоже были классные розыгрыши. С Элисе это был хороший парный матч, очень весело, я получила удовольствие и была полна энергии, — сказала Шнайдер на пресс-конференции.