Рафаэль Надаль выразил Лионелю Месси соболезнования в связи со смертью отца

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль направил нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси слова поддержки после смерти его отца Хорхе Месси.

«Дорогой Лео, не могу представить, через какую боль тебе приходится проходить. Отправляю всю мою любовь и соболезнования тебе и всей твоей семье в эти тяжёлые времена. Пусть Хорхе покоится с миром», — написал Надаль в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Хорхе Месси скончался в клинике города Росарио в возрасте 68 лет. Мужчина долгое время боролся с болезнью, с какой именно — не уточняется.