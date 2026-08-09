Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Цинциннати из-за травмы правого колена

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, США, из-за травмы правого колена. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Янник Синнер снялся с турнира в Цинциннати из‑за травмы правого колена. Желаем нашему чемпиону 2024 года скорейшего выздоровления — с нетерпением ждём встречи в следующем году!» — говорится в заявлении пресс-службы турнира.

Ранее стало известно, что Синнер прошёл внеплановое медицинское обследование в частной ортопедической клинике Милана.

Отметим, что Синнер не выходил на корт в официальных матчах с победы на Уимблдоне-2026.

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 13 по 30 августа. В прошлом году Синнер дошёл до финала на этом турнире. В решающем матче с испанцем Карлосом Алькарасом он снялся при счёте 0:5.