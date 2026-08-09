15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ещё не готов соревноваться». Янник Синнер прокомментировал снятие с турнира в Цинциннати

«Ещё не готов соревноваться». Янник Синнер прокомментировал снятие с турнира в Цинциннати
Комментарии

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер объяснил, почему снялся с «Мастерса» в Цинциннати, США.

«После консультаций с врачами и моей командой я вынужден объявить, что должен сняться с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Моё правое колено беспокоит меня, и хотя мы усердно работали с медицинской командой, я должен принять, что ещё не готов соревноваться.

Я очень разочарован, что не смогу сыграть в Цинциннати, и желаю Бобу Морану [директору турнира в Цинциннати] и всей его команде отличного и успешного турнира. Не могу дождаться возвращения в следующем году, а сейчас сосредоточен на подготовке к Открытому чемпионату США», — приводит слова Синнера журналист Бен Ротенберг.

Материалы по теме
Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Цинциннати из-за травмы правого колена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android