Стефанос Циципас попал в основную сетку турнира в Цинциннати после снятия Янника Синнера

Чемпион Итогового турнира АТР — 2019, 53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас попал в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати, США, после того, как пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер снялся с соревнований.

Ранее Циципас выступил на «Мастерсе» в Монреале, пробившись через квалификацию. Грек впервые с 2018 года должен был сыграть в квалификации турнира категории «Мастерс» для попадания в основную сетку.

Матчи основной сетки на «Мастерсе» в Цинциннати пройдут с 13 по 23 августа. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас, который также не примет участия в турнире из-за травмы запястья.