Самсонова — Рыбакина: россиянка проиграла первый сет 1/8 финала «тысячника» в Торонто

Сегодня, 9 августа, в Торонто, Канада, проходит матч четвёртого круга турнира категории WTA-1000 между второй ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и россиянкой Людмилой Самсоновой, которая находится на 55-й строчке мирового рейтинга. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу Рыбакиной. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счёт личных встреч теннисисток — 4-2 в пользу Самсоновой. Людмила выиграла первые четыре матча, а затем на соревнованиях в Абу-Даби-2024 и Страсбурге-2025 сильнее оказалась Елена.

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой является канадская теннисистка Виктория Мбоко.