«Все мы ждём возвращения флага». Теннисистка Паньшина — об игре в нейтральном статусе

20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина рассказала, как относится к смене спортивного гражданства, а также к игре на турнирах без флага и гимна.

— Многие спортсмены сейчас меняют спортивное гражданство. Как к этому относитесь вы?

— Наверное, с пониманием. К сожалению, сейчас в мире ситуация тяжёлая, для спортсменов в том числе. Спортивный век всё-таки короткий, каждый принимает для себя решение, которое считает наилучшим, поэтому, наверное, осуждать кого-либо в этом вопросе тяжело. Всё-таки спортсмен больше должен быть заинтересован в себе, тем более теннис — это индивидуальный вид спорта.

— А вам когда-нибудь поступали такие предложения?

— Нет, нет, у меня не было никаких предложений. В ближайшее время не планирую переходить под другой флаг.

— Давит ли на вас отсутствие флага или гимна на турнирах?

— Наверное, нет. Получилось так, что я сразу начала выступления на международной арене без флага и гимна, поэтому я и не знаю, каково это — быть под флагом. Но, конечно, тоскую по тем временам, которые не застала. Пока что не сталкивалась с плохим отношением к себе из-за гражданства, думаю, что этого становится всё меньше. Конечно, на момент 2022 года, когда эта ситуация только начиналась, были какие-то конфликтные ситуации, но я с ними не столкнулась. Путешествовала по миру, все абсолютно с позитивом ко мне относились: всегда помогут, везде подскажут на английском, а иногда и на русском языке.

— Вам важно, чтобы напротив вашего имени был флаг нашей страны и её название?

— Конечно, очень хотелось бы выступать с флагом. К сожалению, сейчас это невозможно, однако надеюсь, что ситуация будет улучшаться. Все мы ждём возвращения флага, все мы в это очень сильно верим! Я гражданка Российской Федерации и очень хочу представлять свою страну на международной арене, принять участие в Олимпиаде и в командных соревнованиях вроде Кубка Билли Джин Кинг. И очень жаль, что такие ограничения сейчас всё ещё есть. Но надеюсь, что они будут со временем уходить, — сказала Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Полное интервью с Варварой Паньшиной читайте на «Чемпионате» в понедельник, 10 августа, в 10:00 утра.