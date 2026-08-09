Самсонова — Рыбакина: россиянка сравняла счёт по сетам в 1/8 финала «тысячника» в Торонто
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Сегодня, 9 августа, в Торонто, Канада, проходит матч четвёртого круга турнира категории WTA-1000 между второй ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и россиянкой Людмилой Самсоновой, которая находится на 55-й строчке мирового рейтинга. Самсонова выиграла второй сет со счётом 6:4 и перевела встречу в решающую партию. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 19:40 МСК
55
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Счёт личных встреч теннисисток — 4-2 в пользу Самсоновой. Людмила выиграла первые четыре матча, а затем на соревнованиях в Абу-Даби-2024 и Страсбурге-2025 сильнее оказалась Елена.
Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой является канадская теннисистка Виктория Мбоко.
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