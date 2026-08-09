Даниэль Мерида-Агилар вышел в дебютный четвертьфинал на «Мастерсе»
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63-я ракетка мира испанский теннисист Даниэль Мерида-Агилар вышел в дебютный четвертьфинал на турнире серии «Мастерс». В четвёртом круге соревнований в Монреале испанец обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора (69-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:1.
Монреаль. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 19:45 МСК
69
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
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|6
63
Даниэль Мерида-Агилар
Д. Мерида-Агилар
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Мерида-Агилар три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Грикспора три эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Монреале Мерида-Агилар поспорит с победителем матча Лёнер Тьен (США) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).
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