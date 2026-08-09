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Людмила Самсонова — Елена Рыбакина: результат матча 9 августа, счёт 1:2, 4-й круг турнира в Торонто

Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Торонто, уступив Елене Рыбакиной
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55-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В четвёртом круге она уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 19:40 МСК
Людмила Самсонова
55
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. В её рамках Самсонова один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Рыбакиной 11 эйсов, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.

Отметим, что в решающем сете Рыбакина уступала Самсоновой со счётом 0:3.

Следующей соперницей Елены Рыбакиной на турнире в Торонто станет победительница матча Лейла Фернандес (Канада) — Наоми Осака (Япония).

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