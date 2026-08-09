Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Торонто, уступив Елене Рыбакиной

55-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В четвёртом круге она уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. В её рамках Самсонова один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Рыбакиной 11 эйсов, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.

Отметим, что в решающем сете Рыбакина уступала Самсоновой со счётом 0:3.

Следующей соперницей Елены Рыбакиной на турнире в Торонто станет победительница матча Лейла Фернандес (Канада) — Наоми Осака (Япония).