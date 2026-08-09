Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Торонто, уступив Елене Рыбакиной
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55-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В четвёртом круге она уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счётом 4:6, 6:4, 4:6.
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 19:40 МСК
55
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты. В её рамках Самсонова один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Рыбакиной 11 эйсов, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.
Отметим, что в решающем сете Рыбакина уступала Самсоновой со счётом 0:3.
Следующей соперницей Елены Рыбакиной на турнире в Торонто станет победительница матча Лейла Фернандес (Канада) — Наоми Осака (Япония).
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