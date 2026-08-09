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Снятие Синнера с Цинциннати носит профилактический характер — La Gazzetta dello Sport

Снятие Синнера с Цинциннати носит профилактический характер — La Gazzetta dello Sport
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Снятие пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера с турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, США, носит почти полностью профилактический характер. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Колено не вызывает серьёзных опасений, настолько, что на прошлой неделе Синнер тренировался с высокой интенсивностью на корте в Монте‑Карло. Осторожность же подсказывает не рисковать при нагрузках на «Мастерсе», где также усугубляющим фактором являются высокие температуры и влажность», — сообщает La Gazzetta dello Sport.

Янник Синнер продолжит лечение ещё пять-шесть дней в JMedical с физиотерапевтом Джанлукой Мелегати, чтобы завершить курс восстановления и вернуться на Открытый чемпионат США.

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