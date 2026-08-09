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Лёнер Тьен — Тьяго Агустин Тиранте: результат матча 9 августа, счёт 2:0, 4-й круг турнира в Монреале

Лёнер Тьен вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале
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19-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале, Канада. В четвёртом круге соревнований он обыграл представителя Аргентины Тьяго Агустина Тиранте (65-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Монреаль. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 21:15 МСК
Лёнер Тьен
19
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тьяго Агустин Тиранте
65
Аргентина
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В её рамках Тьен два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Тиранте семь эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Монреале Тьен сыграет с испанским теннисистом Даниэлем Мерида-Агиларом.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Действующий чемпион соревнований — американец Бен Шелтон.

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