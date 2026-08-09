Лёнер Тьен вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале
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19-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале, Канада. В четвёртом круге соревнований он обыграл представителя Аргентины Тьяго Агустина Тиранте (65-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.
Монреаль. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 21:15 МСК
19
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
65
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В её рамках Тьен два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Тиранте семь эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
В четвертьфинале соревнований в Монреале Тьен сыграет с испанским теннисистом Даниэлем Мерида-Агиларом.
Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Действующий чемпион соревнований — американец Бен Шелтон.
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