Лёнер Тьен вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале

19-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале, Канада. В четвёртом круге соревнований он обыграл представителя Аргентины Тьяго Агустина Тиранте (65-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В её рамках Тьен два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Тиранте семь эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Монреале Тьен сыграет с испанским теннисистом Даниэлем Мерида-Агиларом.

Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Действующий чемпион соревнований — американец Бен Шелтон.