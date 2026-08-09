Корнеева — Гауфф: россиянка проиграла первый сет 1/8 финала турнира WTA-1000 в Торонто
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Сегодня, 9 августа, на хардовых кортах турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит матч 1/8 финала между двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф и россиянкой Алиной Корнеевой, занимающей 89-е место в рейтинге WTA. Первый сет завершился со счётом 6:3 в пользу Гауфф. Теннисистки провели на корте 38 минут.
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 22:50 МСК
89
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Теннисистки впервые играют друг с другом в официальных матчах.
Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой канадского «тысячника», который в прошлом году состоялся в Монреале, является канадская теннисистка Виктория Мбоко.
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