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«Знала, что будет очень тяжёлый матч». Рыбакина — о победе над Самсоновой в Торонто

«Знала, что будет очень тяжёлый матч». Рыбакина — о победе над Самсоновой в Торонто
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой (55-я в рейтинге) в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 19:40 МСК
Людмила Самсонова
55
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Знала, что будет очень тяжёлый матч. С Людмилой всегда борьба. Сейчас трудно подобрать слова… Я так устала, но очень рада. Просто пыталась концентрироваться — очко за очком. Нужно было пытаться биться. Знаю, что она тоже агрессивный игрок. Если не буду заходить в розыгрыши, возможно, первой шагнёт она. Очень счастлива выйти в следующий раунд», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

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