«Знала, что будет очень тяжёлый матч». Рыбакина — о победе над Самсоновой в Торонто
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой (55-я в рейтинге) в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 19:40 МСК
55
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|6
2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Знала, что будет очень тяжёлый матч. С Людмилой всегда борьба. Сейчас трудно подобрать слова… Я так устала, но очень рада. Просто пыталась концентрироваться — очко за очком. Нужно было пытаться биться. Знаю, что она тоже агрессивный игрок. Если не буду заходить в розыгрыши, возможно, первой шагнёт она. Очень счастлива выйти в следующий раунд», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
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