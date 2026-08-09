«Знала, что будет очень тяжёлый матч». Рыбакина — о победе над Самсоновой в Торонто

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала победу над россиянкой Людмилой Самсоновой (55-я в рейтинге) в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

«Знала, что будет очень тяжёлый матч. С Людмилой всегда борьба. Сейчас трудно подобрать слова… Я так устала, но очень рада. Просто пыталась концентрироваться — очко за очком. Нужно было пытаться биться. Знаю, что она тоже агрессивный игрок. Если не буду заходить в розыгрыши, возможно, первой шагнёт она. Очень счастлива выйти в следующий раунд», — сказала Рыбакина в интервью на корте.