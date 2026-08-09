Елена Рыбакина высказалась о результатах на «тысячниках» в этом сезоне

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своих результатах на турнирах категории WTA-1000 в этом сезоне.

— Вы в пятый раз в сезоне выходите в 1/4 финала турнира WTA-1000. Почему так стабильно выступаете на крупных турнирах?

— Не скажу, что была очень стабильной. На траве результат не тот, которого я хотела, на грунте на крупных турнирах у меня тоже не всё шло гладко. Но думаю, что мы с командой хорошо работаем. Мы хорошо подготовились. Понемногу вижу результаты, прогресс от матча к матчу. Очень рада. Это даёт мотивацию работать больше и, надеюсь, проходить как можно дальше в каждом турнире, — сказала Рыбакина в интервью на корте.