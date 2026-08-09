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Только Рыбакина вышла в 1/4 финала на всех «тысячниках» в Северной Америке в 2026 году

Только Рыбакина вышла в 1/4 финала на всех «тысячниках» в Северной Америке в 2026 году
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала единственным игроком, вышедшим в четвертьфинал на всех трёх турнирах WTA-1000 в Северной Америке в сезоне-2026.

В 1/4 финала на «тысячниках» в Северной Америке в этом году Рыбакина сыграла в Индиан-Уэллсе, Майами, а теперь выступит в Торонто.

В четвёртом круге соревнований в Торонто Рыбакина обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Далее Елена встретится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Наоми Осака (Япония).

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 19:40 МСК
Людмила Самсонова
55
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		4 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой канадского «тысячника», который в прошлом году состоялся в Монреале, является канадская теннисистка Виктория Мбоко.

Календарь турнира в Торонто
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