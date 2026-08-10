Алина Корнеева проиграла Кори Гауфф в четвёртом круге «тысячника» в Торонто

89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. В 1/8 финала она уступила американке Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге) со счётом 3:6, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Корнеева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Гауфф три эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

За выход в полуфинал на «тысячнике» в Торонто Гауфф поспорит с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Белинда Бенчич (Швейцария).