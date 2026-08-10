Алина Корнеева проиграла Кори Гауфф в четвёртом круге «тысячника» в Торонто
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89-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. В 1/8 финала она уступила американке Кори Гауфф (четвёртая в рейтинге) со счётом 3:6, 1:6.
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 22:50 МСК
89
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Корнеева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Гауфф три эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
За выход в полуфинал на «тысячнике» в Торонто Гауфф поспорит с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Белинда Бенчич (Швейцария).
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