Гауфф — первая с 1990 года, кто до 23 лет достиг 20 четвертьфиналов на харде на WTA-1000

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, 22-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала первым игроком с 1990 года, который до 23 лет достигла 20 четвертьфиналов на хардовых турнирах Tier I/WTA-1000. Об этом сообщает OptaAce.

В четвёртом круге «тысячника» в Торонто Гауфф обыграла россиянку Алину Корнееву со счётом 6:3, 6:1. За выход в полуфинал соревнований Кори поспорит с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой канадского «тысячника», который в прошлом году состоялся в Монреале, является канадская теннисистка Виктория Мбоко.