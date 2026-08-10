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Гауфф — первая с 1990 года, кто до 23 лет достиг 20 четвертьфиналов на харде на WTA-1000

Гауфф — первая с 1990 года, кто до 23 лет достиг 20 четвертьфиналов на харде на WTA-1000
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, 22-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала первым игроком с 1990 года, который до 23 лет достигла 20 четвертьфиналов на хардовых турнирах Tier I/WTA-1000. Об этом сообщает OptaAce.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 22:50 МСК
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

В четвёртом круге «тысячника» в Торонто Гауфф обыграла россиянку Алину Корнееву со счётом 6:3, 6:1. За выход в полуфинал соревнований Кори поспорит с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Турнир в Торонто проходит со 2 по 13 августа. Действующей чемпионкой канадского «тысячника», который в прошлом году состоялся в Монреале, является канадская теннисистка Виктория Мбоко.

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