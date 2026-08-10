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«Мне за это платят». Гауфф — об эмоциях после выхода в 1/4 финала в Торонто

«Мне за это платят». Гауфф — об эмоциях после выхода в 1/4 финала в Торонто
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась эмоциями после выхода в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. В четвёртом круге она обыграла россиянку Алину Корнееву со счётом 6:3, 6:1.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 22:50 МСК
Алина Корнеева
89
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

— Этим летом ты смотрела полуфинал чемпионата мира по футболу, была у Bad Bunny. С точки зрения того, насколько тебе это понравилось, где бы ты расположила выход в четвертьфинал тысячника в Торонто?
– Ну, если учитывать, что мне за это платят… (смеётся) Шучу, шучу. Я занимаюсь этим из любви к игре, а теннис — моя первая любовь, и навсегда останется. Ещё люблю свою семью, конечно. Но теннис — это одна из главных вещей, которые больше всего люблю в этой жизни. Так что определённо выход здесь в четвертьфинал – это, наверное, самое приятное, — сказала Гауфф в интервью на корте.

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