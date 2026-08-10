Соболенко опубликовала пост после поражения от Александровой на турнире в Торонто
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко опубликовала пост после поражения от россиянки Екатерины Александровой в 1/8 финала турнира WTА-1000 в Торонто со счётом 6:7(3), 6:4, 4:6.
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 02:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
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|4
|6
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
«Уезжаю из Торонто с большой любовью и множеством уроков, которые нужно усвоить. Дальше — к следующему турниру», — написала Соболенко на личной странице в одной из социальных сетей.
В следующем круге Александрова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.
Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.
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