«Ни разу не видела, чтобы она проявляла раздражение». Гауфф — об Алине Корнеевой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе над россиянкой Алиной Корнеевой в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто.
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«Мне кажется, она очень много мячей возвращает в игру. В этом плане она чем-то напоминает мне Пегулу — у неё очень стабильная игра на приёме.
Кроме того, мне нравится её поведение на корте. Она не расстраивается. Я вообще ни разу не видела, чтобы она проявляла раздражение, даже когда в какие-то моменты играла не лучшим образом или когда я просто выполняла хорошие удары. Мне показалось, что она хорошо передвигается по корту и успевает за многими мячами. У неё хорошие руки, ей нравится выходить вперёд. Думаю, на корте она хорошо делает много разных вещей, и в будущем она определённо станет серьёзной соперницей для меня и других теннисисток», — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.
За выход в полуфинал на «тысячнике» в Торонто Гауфф поспорит с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Белинда Бенчич (Швейцария).
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