15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ни разу не видела, чтобы она проявляла раздражение». Гауфф — об Алине Корнеевой

«Ни разу не видела, чтобы она проявляла раздражение». Гауфф — об Алине Корнеевой
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе над россиянкой Алиной Корнеевой в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто.

Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 4
7 7 		4 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

«Мне кажется, она очень много мячей возвращает в игру. В этом плане она чем-то напоминает мне Пегулу — у неё очень стабильная игра на приёме.

Кроме того, мне нравится её поведение на корте. Она не расстраивается. Я вообще ни разу не видела, чтобы она проявляла раздражение, даже когда в какие-то моменты играла не лучшим образом или когда я просто выполняла хорошие удары. Мне показалось, что она хорошо передвигается по корту и успевает за многими мячами. У неё хорошие руки, ей нравится выходить вперёд. Думаю, на корте она хорошо делает много разных вещей, и в будущем она определённо станет серьёзной соперницей для меня и других теннисисток», — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.

За выход в полуфинал на «тысячнике» в Торонто Гауфф поспорит с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Материалы по теме
Корнеева и Самсонова проиграли в 4-м круге Торонто. Но Алина взлетит в рейтинге на 14 мест
Корнеева и Самсонова проиграли в 4-м круге Торонто. Но Алина взлетит в рейтинге на 14 мест
Календарь турнира в Торонто (ж)
Сетка турнира в Торонто (ж)
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android