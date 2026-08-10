«Ни разу не видела, чтобы она проявляла раздражение». Гауфф — об Алине Корнеевой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о победе над россиянкой Алиной Корнеевой в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Торонто.

«Мне кажется, она очень много мячей возвращает в игру. В этом плане она чем-то напоминает мне Пегулу — у неё очень стабильная игра на приёме.

Кроме того, мне нравится её поведение на корте. Она не расстраивается. Я вообще ни разу не видела, чтобы она проявляла раздражение, даже когда в какие-то моменты играла не лучшим образом или когда я просто выполняла хорошие удары. Мне показалось, что она хорошо передвигается по корту и успевает за многими мячами. У неё хорошие руки, ей нравится выходить вперёд. Думаю, на корте она хорошо делает много разных вещей, и в будущем она определённо станет серьёзной соперницей для меня и других теннисисток», — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.

За выход в полуфинал на «тысячнике» в Торонто Гауфф поспорит с победительницей матча Александра Эала (Филиппины) — Белинда Бенчич (Швейцария).