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Жоао Фонсека — Бен Шелтон, результат матча 10 августа 2025, счёт 0:2, 4-й круг турнира ATP-1000 в Монреале

Бен Шелтон одолел 19-летнего Жоао Фонсеку и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале
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10-я ракетка мира американец Бен Шелтон уверенно вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада. В матче четвёртого круга он обыграл бразильца Жоао Фонсеку, который находится на 27-й строчке рейтинга ATP, со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Монреаль. 4-й круг
10 августа 2026, понедельник. 01:10 МСК
Жоао Фонсека
27
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. Шелтон пять раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом три брейк-пойнта из шести. Его соперник Фонсека не сделал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Шелтона станет победитель матча между Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды, 70) и Якубом Меншиком (Чехия, 17).

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