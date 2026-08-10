Бен Шелтон одолел 19-летнего Жоао Фонсеку и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале
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10-я ракетка мира американец Бен Шелтон уверенно вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада. В матче четвёртого круга он обыграл бразильца Жоао Фонсеку, который находится на 27-й строчке рейтинга ATP, со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Монреаль. 4-й круг
10 августа 2026, понедельник. 01:10 МСК
27
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. Шелтон пять раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом три брейк-пойнта из шести. Его соперник Фонсека не сделал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Шелтона станет победитель матча между Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды, 70) и Якубом Меншиком (Чехия, 17).
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