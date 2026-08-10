Бен Шелтон одолел 19-летнего Жоао Фонсеку и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале

10-я ракетка мира американец Бен Шелтон уверенно вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, Канада. В матче четвёртого круга он обыграл бразильца Жоао Фонсеку, который находится на 27-й строчке рейтинга ATP, со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. Шелтон пять раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом три брейк-пойнта из шести. Его соперник Фонсека не сделал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Шелтона станет победитель матча между Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды, 70) и Якубом Меншиком (Чехия, 17).