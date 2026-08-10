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Лейла Фернандес — Наоми Осака, результат матча 10 августа 2026, счёт 0:2, четвёртый круг WTA-1000 в Торонто

Осака обыграла Фернандес и вышла в четвертьфинал турнира в Торонто
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13-я ракетка мира японка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Торонто. В матче четвёртого круга она обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:4.

Торонто. 4-й круг
10 августа 2026, понедельник. 02:10 МСК
Лейла Фернандес
34
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Осака шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Осака встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

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