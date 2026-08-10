Осака обыграла Фернандес и вышла в четвертьфинал турнира в Торонто

13-я ракетка мира японка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Торонто. В матче четвёртого круга она обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Осака шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Осака встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.