Осака высказалась о предстоящем матче с Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Торонто

13-я ракетка мира японка Наоми Осака высказалась о предстоящем матче со второй ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Торонто.

«Думаю, нас ждёт мощный теннис. Она невероятная теннисистка. В этом году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Я очень рада возможности сыграть с ней, потому что мы ещё ни разу не встречались. Для меня будет полезно получить этот опыт», — сказала Осака в интервью после матча.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.