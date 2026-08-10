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Осака высказалась о предстоящем матче с Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Торонто

Осака высказалась о предстоящем матче с Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Торонто
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13-я ракетка мира японка Наоми Осака высказалась о предстоящем матче со второй ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Торонто.

Торонто. 4-й круг
10 августа 2026, понедельник. 02:10 МСК
Лейла Фернандес
34
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Думаю, нас ждёт мощный теннис. Она невероятная теннисистка. В этом году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Я очень рада возможности сыграть с ней, потому что мы ещё ни разу не встречались. Для меня будет полезно получить этот опыт», — сказала Осака в интервью после матча.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

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