Осака высказалась о предстоящем матче с Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Торонто
Поделиться
13-я ракетка мира японка Наоми Осака высказалась о предстоящем матче со второй ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Торонто.
Торонто. 4-й круг
10 августа 2026, понедельник. 02:10 МСК
34
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
13
Наоми Осака
Н. Осака
«Думаю, нас ждёт мощный теннис. Она невероятная теннисистка. В этом году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Я очень рада возможности сыграть с ней, потому что мы ещё ни разу не встречались. Для меня будет полезно получить этот опыт», — сказала Осака в интервью после матча.
Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.
В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2026
-
09:18
-
09:00
-
08:30
-
06:12
-
05:47
-
05:28
-
05:20
-
05:11
-
04:56
-
03:58
-
03:36
-
03:03
-
02:14
-
01:20
-
00:57
-
00:45
-
00:05
- 9 августа 2026
-
23:58
-
23:53
-
23:29
-
23:27
-
23:06
-
22:46
-
22:31
-
21:58
-
21:32
-
21:00
-
20:39
-
19:58
-
19:04
-
18:42
-
18:22
-
18:00
-
17:33
-
17:24