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Якуб Меншик — Ботик ван де Зандсхулп, результат матча 10 августа 2026, счёт 2:0, 4-й круг турнира ATP-1000 в Монреале

Якуб Меншик вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале
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17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в четвертьфинал турнира серии ATP-1000 в Монреале, Канада. В матче третьего круга он в двух сетах одолел представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа, занимающего 70-е место в рейтинге. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5.

Монреаль. 4-й круг
10 августа 2026, понедельник. 03:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
70
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Якуб Меншик
17
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. Меншик сделал 13 эйсов и две двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из четырёх. Ван де Зандсхулп один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге турнира чешский спортсмен сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном (10-й номер рейтинга).

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