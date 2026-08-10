Якуб Меншик вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале
Поделиться
17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в четвертьфинал турнира серии ATP-1000 в Монреале, Канада. В матче третьего круга он в двух сетах одолел представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа, занимающего 70-е место в рейтинге. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5.
Монреаль. 4-й круг
10 августа 2026, понедельник. 03:20 МСК
70
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
17
Якуб Меншик
Я. Меншик
Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. Меншик сделал 13 эйсов и две двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из четырёх. Ван де Зандсхулп один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.
В следующем круге турнира чешский спортсмен сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном (10-й номер рейтинга).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2026
-
09:18
-
09:00
-
08:30
-
06:12
-
05:47
-
05:28
-
05:20
-
05:11
-
04:56
-
03:58
-
03:36
-
03:03
-
02:14
-
01:20
-
00:57
-
00:45
-
00:05
- 9 августа 2026
-
23:58
-
23:53
-
23:29
-
23:27
-
23:06
-
22:46
-
22:31
-
21:58
-
21:32
-
21:00
-
20:39
-
19:58
-
19:04
-
18:42
-
18:22
-
18:00
-
17:33
-
17:24