Якуб Меншик вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале

17-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в четвертьфинал турнира серии ATP-1000 в Монреале, Канада. В матче третьего круга он в двух сетах одолел представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа, занимающего 70-е место в рейтинге. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5.

Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. Меншик сделал 13 эйсов и две двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из четырёх. Ван де Зандсхулп один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге турнира чешский спортсмен сыграет с американским теннисистом Беном Шелтоном (10-й номер рейтинга).