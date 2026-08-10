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Александра Эала — Белинда Бенчич, результат матча 10 августа 2026 года, счёт 0:2, 4-й круг турнира WTA-1000 в Торонто

Александра Эала с «баранкой» проиграла Белинде Бенчич в 1/8 финала турнира в Торонто
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20-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала завершила своё выступление на одиночном женском «тысячнике» в Торонто, проиграв в матче четвёртого круга представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, занимающей в мировом рейтинге 14-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 4:6, 0:6.

Торонто. 4-й круг
10 августа 2026, понедельник. 03:55 МСК
Александра Эала
20
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Белинда Бенчич
14
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

По ходу матча Эала сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Бенчич один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге соревнований Бенчич встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф (четвёртая ракетка мира). Призовой фонд турнира WTA-1000 в Торонто превышает $ 7,4 млн.

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