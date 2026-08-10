Александра Эала с «баранкой» проиграла Белинде Бенчич в 1/8 финала турнира в Торонто
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20-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала завершила своё выступление на одиночном женском «тысячнике» в Торонто, проиграв в матче четвёртого круга представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, занимающей в мировом рейтинге 14-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 4:6, 0:6.
Торонто. 4-й круг
10 августа 2026, понедельник. 03:55 МСК
20
Александра Эала
А. Эала
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
14
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
По ходу матча Эала сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Бенчич один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.
В следующем круге соревнований Бенчич встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф (четвёртая ракетка мира). Призовой фонд турнира WTA-1000 в Торонто превышает $ 7,4 млн.
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