Александра Эала с «баранкой» проиграла Белинде Бенчич в 1/8 финала турнира в Торонто

20-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала завершила своё выступление на одиночном женском «тысячнике» в Торонто, проиграв в матче четвёртого круга представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, занимающей в мировом рейтинге 14-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 4:6, 0:6.

По ходу матча Эала сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Бенчич один раз подала навылет, сделала две двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге соревнований Бенчич встретится с американской теннисисткой Кори Гауфф (четвёртая ракетка мира). Призовой фонд турнира WTA-1000 в Торонто превышает $ 7,4 млн.