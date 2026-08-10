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Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей в ночь с 9 на 10 августа

Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: результаты матчей 9 августа
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9-10 августа на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч. Победители в парах выделены курсивом. Россиянки — жирным шрифтом.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год. Результаты матчей 9-10 августа:

Людмила Самсонова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 4:6, 6:4, 4:6;
Алина Корнеева (Россия) — Кори Гауфф (США) — 3:6, 1:6;
Лейла Фернандес (Канада) — Наоми Осака (Япония) — 4:6, 4:6;
Александра Эала (Филиппины) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 4:6, 0:6.

Турнир в Торонто завершится 13 августа. В 2025 году канадский «тысячник» прошёл в Монреале, его победительницей стала Виктория Мбоко.

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