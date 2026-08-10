Стали известны все участницы и пары 1/4 финала «тысячника» в Торонто

В ночь с 9 на 10 августа на хардовых кортах Торонто, Канада, завершилась стадия 1/8 финала турнира категории WTA-1000. Таким образом, определились все участницы и пары 1/4 финала соревнования.

Так, в восьмёрку сильнейших соревнования квалифицировались Кори Гауфф (США), Елена Рыбакина (Казахстан), Наоми Осака (Япония), Белинда Бенчич (Швейцария), Екатерина Александрова (Россия), Элина Свитолина (Украина), Диана Шнайдер (Россия), Ига Швёнтек (Польша).

Пары 1/4 финала турнира в Торонто выглядят следующим образом:

Екатерина Александрова (Россия) — Элина Свитолина (Украина);

Диана Шнайдер (Россия) — Ига Швёнтек (Польша);

Кори Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария);

Елена Рыбакина (Казахстан) — Наоми Осака (Япония).

Турнир в Торонто завершится 13 августа. В 2025 году канадский «тысячник» прошёл в Монреале, его победительницей стала Виктория Мбоко.