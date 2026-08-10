Определились все участники и пары 1/4 финала «Мастерса» в Монреале

В ночь с 9 на 10 августа на хардовых кортах Монреаля, Канада, завершилась стадия 1/8 финала турнира категории ATP-1000. Таким образом, определились все участники и пары 1/4 финала соревнования.

Так, в восьмёрку сильнейших соревнования квалифицировались Якуб Меншик (Чехия), Бен Шелтон (США), Лёнер Тьен (США), Даниэль Мерида-Агилар (Испания), Рафаэль Ходар (Испания), Артюр Фис (Франция), Лучано Дардери (Италия) и Брэндон Накашима (США).

Пары 1/4 финала турнира в Монреале выглядят следующим образом:

Якуб Меншик (Чехия) — Бен Шелтон (США);

Лёнер Тьен (США) — Даниэль Мерида-Агилар (Испания);

Рафаэль Ходар (Испания) — Артюр Фис (Франция);

Лучано Дардери (Италия) — Брэндон Накашима (США).

Турнир в Монреале завершится 13 августа. В прошлом году победителем канадского «Мастерса» стал американский теннисист Бен Шелтон.