«Мастерс» в Монреале, 2026 год: результаты матчей 9 августа
9-10 августа на хардовых кортах Монреаля, Канада, продолжился турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Теннис. «Мастерс», Монреаль, 2026 год. Результаты матчей 9-10 августа:
- Таллон Грикспор (Нидерланды) – Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – 3:6, 1:6;
- Лёнер Тьен (США) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 6:4, 6:4;
- Жоао Фонсека (Бразилия) – Бен Шелтон (США) – 3:6, 6:7 (3:7);
- Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Якуб Меншик (Чехия) – 4:6, 5:7.
В прошлом году канадский «Мастерс» прошёл в Торонто, его победителем стал Бен Шелтон.
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