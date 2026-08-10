«Мастерс» в Монреале, 2026 год: результаты матчей 9 августа

9-10 августа на хардовых кортах Монреаля, Канада, продолжился турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоялись матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. «Мастерс», Монреаль, 2026 год. Результаты матчей 9-10 августа:

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – 3:6, 1:6;

(Испания) – 3:6, 1:6; Лёнер Тьен (США) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 6:4, 6:4;

(США) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 6:4, 6:4; Жоао Фонсека (Бразилия) – Бен Шелтон (США) – 3:6, 6:7 (3:7);

(США) – 3:6, 6:7 (3:7); Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Якуб Меншик (Чехия) – 4:6, 5:7.

В прошлом году канадский «Мастерс» прошёл в Торонто, его победителем стал Бен Шелтон.