Теннисистка Паньшина раскрыла, что помогло ей обыграть Корнееву на юниорском турнире

20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина высказалась о давней победе над соотечественницей Алиной Корнеевой.

— На одном из первенств России вы обыграли Алину Корнееву, которая «выстрелила» в этом сезоне в WTA-туре. Помните этот матч?

— Конечно, помню. Это было первенство России — 2018, мы были совсем маленькими. Это было первенство России до 12 лет, и мне удалось его выиграть. Наверное, после этого турнира мы с родителями приняли решение, что я буду пробовать себя в профессиональном спорте, потому что победа на первенстве России по юниорам — это очень важно. Конечно, она ничего не гарантирует, но даёт понять, что ребёнку можно попробовать себя в профессиональном спорте. С Алиной мы сыграли тогда полуфинал. Мы долго боролись с ней, я тогда победила в трёх сетах. Думаю, где-то элемент стабильности мне помог тогда в моей игре. И плюс я всё-таки старше Алины на год, а в том возрасте, наверное, разница в год ощущается гораздо больше, чем сейчас. Это сейчас как таковой роли не играет, а в 11-12 лет это всё-таки важнее. И там же участвовала Мирра Андреева, правда, мы с ней не пересеклись в одиночном и парном разрядах.

— После этого ещё когда-нибудь играли с Алиной, с Миррой?

— Нет, пока больше не доводилось играть с Алиной. Но на первенстве России в 2020 году мы сражались с Алиной и Миррой в парном разряде и проиграли им тогда в двух сетах. Это была стадия либо полуфинала, либо четвертьфинала. С Миррой же ни разу не довелось, к сожалению, поиграть. Я не так много выступала на юниорских турнирах категории ITF, и, думаю, именно поэтому не получилось с девочками провести побольше матчей. В целом воспоминания о первенствах России очень яркие для меня и имеют большое значение, потому что это был первый крупный турнир, который я выиграла. Наверное, тогда я ещё не осознавала масштабов турнира. Каждый матч там для меня — это очень яркое событие и осознание того, что я могу быть профессионалом, — сказала Варвара Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Полное интервью с Варварой Паньшиной читайте на «Чемпионате» сегодня, 10 августа, в 10:00.