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10 августа, главные новости спорта, футбол, РПЛ, теннис, НБА, Самсонова, Корнеева, Даку, Батраков, Родри, Рыбакина

Самсонова и Корнеева проиграли в Торонто, «ПСЖ» близок к покупке вратаря. Главное к утру
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Российские теннисистки Людмила Самсонова и Алина Корнеева не смогли выйти в 1/4 финала «тысячника» в Торонто, проиграв казахстанке Елене Рыбакиной и американке Кори Гауфф соответственно, инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Пари Сен-Жермен» близок к достижению соглашения с «Пармой» по трансферу нового голкипера, «Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче 3-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Торонто, уступив Елене Рыбакиной.
  2. Алина Корнеева проиграла Кори Гауфф в четвёртом круге «тысячника» в Торонто.
  3. «Романо рассказал, когда «ПСЖ» обсудит будущее возможного нового вратаря клуба.
  4. «Краснодар» победил «Спартак» в матче 3-го тура РПЛ-2026/2027.
  5. «Галатасарай» вышел из переговоров с «Локо» по трансферу Алексея Батракова — журналист.
  6. Стали известны все участницы и пары 1/4 финала «тысячника» в Торонто.
  7. Турецкий журналист раскрыл сумму предложения «Галатасарая» по Батракову и комиссию агенту.
  8. В женской НБА установлен рекорд по трёхочковым одним игроком за матч.
  9. Александра Эала с «баранкой» проиграла Белинде Бенчич в 1/8 финала турнира в Торонто.
  10. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ.
  11. Определились все участники и пары 1/4 финала «Мастерса» в Монреале.
  12. Переговоры «Барселоны» и «Манчестер Сити» по Родри находятся на заключительном этапе — MD.
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