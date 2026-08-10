Самсонова и Корнеева проиграли в Торонто, «ПСЖ» близок к покупке вратаря. Главное к утру

Российские теннисистки Людмила Самсонова и Алина Корнеева не смогли выйти в 1/4 финала «тысячника» в Торонто, проиграв казахстанке Елене Рыбакиной и американке Кори Гауфф соответственно, инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Пари Сен-Жермен» близок к достижению соглашения с «Пармой» по трансферу нового голкипера, «Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче 3-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».