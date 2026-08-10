Самсонова и Корнеева проиграли в Торонто, «ПСЖ» близок к покупке вратаря. Главное к утру
Российские теннисистки Людмила Самсонова и Алина Корнеева не смогли выйти в 1/4 финала «тысячника» в Торонто, проиграв казахстанке Елене Рыбакиной и американке Кори Гауфф соответственно, инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Пари Сен-Жермен» близок к достижению соглашения с «Пармой» по трансферу нового голкипера, «Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче 3-го тура РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Торонто, уступив Елене Рыбакиной.
- Алина Корнеева проиграла Кори Гауфф в четвёртом круге «тысячника» в Торонто.
- «Романо рассказал, когда «ПСЖ» обсудит будущее возможного нового вратаря клуба.
- «Краснодар» победил «Спартак» в матче 3-го тура РПЛ-2026/2027.
- «Галатасарай» вышел из переговоров с «Локо» по трансферу Алексея Батракова — журналист.
- Стали известны все участницы и пары 1/4 финала «тысячника» в Торонто.
- Турецкий журналист раскрыл сумму предложения «Галатасарая» по Батракову и комиссию агенту.
- В женской НБА установлен рекорд по трёхочковым одним игроком за матч.
- Александра Эала с «баранкой» проиграла Белинде Бенчич в 1/8 финала турнира в Торонто.
- «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 3-го тура РПЛ.
- Определились все участники и пары 1/4 финала «Мастерса» в Монреале.
- Переговоры «Барселоны» и «Манчестер Сити» по Родри находятся на заключительном этапе — MD.
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