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«Люблю семейные каникулы». Роджер Федерер опубликовал свои свежие фото

«Люблю семейные каникулы». Роджер Федерер опубликовал свои свежие фото
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал в социальных сетях свои свежие фотографии. 8 августа Федерер отпраздновал свой 45-й день рождения.

«Люблю семейные каникулы», — подписал фотографии Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Роджер Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Отметим, что 45-летний Федерер будет включён в международный Зал славы тенниса в 2026 году.

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Новости. Теннис
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