Алина Корнеева поднялась на 14 позиций в лайв-рейтинге WTA за счёт выступления в Торонто
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Чемпионка двух юниорских турниров «Большого шлема» 89-я ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Алина Корнеева поднялась на 14 позиций в лайв-рейтинге WTA за счёт успешного выступления на турнире категории WTA-1000 в Торонто, Канада.
В Торонто Корнеева успешно преодолела квалификацию и дошла до 1/8 финала соревнований, где со счётом 3:6, 1:6 проиграла двукратной чемпионке ТБШ четвёртой ракетке мира американке Кори Гауфф (4).
Торонто. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 22:50 МСК
89
Алина Корнеева
А. Корнеева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|
|6
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Корнеева должна подняться на 75-ю строчку мирового рейтинга по итогам «тысячника» в Торонто, это повтор её лучшего достижения в рейтинге.
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