Алина Корнеева поднялась на 14 позиций в лайв-рейтинге WTA за счёт выступления в Торонто

Чемпионка двух юниорских турниров «Большого шлема» 89-я ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Алина Корнеева поднялась на 14 позиций в лайв-рейтинге WTA за счёт успешного выступления на турнире категории WTA-1000 в Торонто, Канада.

В Торонто Корнеева успешно преодолела квалификацию и дошла до 1/8 финала соревнований, где со счётом 3:6, 1:6 проиграла двукратной чемпионке ТБШ четвёртой ракетке мира американке Кори Гауфф (4).

Корнеева должна подняться на 75-ю строчку мирового рейтинга по итогам «тысячника» в Торонто, это повтор её лучшего достижения в рейтинге.

Видео: россиянки из топ-5 рейтинга WTA.