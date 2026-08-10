«Что-то должно измениться». Беккер обратил внимание на последние результаты Соболенко

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал последние результаты первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко.

«Что-то должно измениться», — написал Беккер на своей странице в соцсети X, репостнув пост, в котором отражались результаты Соболенко после её победы на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Результаты Арины Соболенко со старта грунтового сезона-2026:

Мадрид, четвертьфинал, поражение от Хейли Баптист.

Рим, 3-й круг, поражение от Сораны Кырсти.

«Ролан Гаррос», четвертьфинал, поражение от Дианы Шнайдер.

Берлин, полуфинал, поражение от Джессики Пегулы.

Уимблдон, 1/8 финала, поражение от Наоми Осаки.

Торонто, 4-й круг, поражение от Екатерины Александровой.