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«Что-то должно измениться». Беккер обратил внимание на последние результаты Соболенко

«Что-то должно измениться». Беккер обратил внимание на последние результаты Соболенко
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер прокомментировал последние результаты первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко.

«Что-то должно измениться», — написал Беккер на своей странице в соцсети X, репостнув пост, в котором отражались результаты Соболенко после её победы на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Результаты Арины Соболенко со старта грунтового сезона-2026:

Мадрид, четвертьфинал, поражение от Хейли Баптист.
Рим, 3-й круг, поражение от Сораны Кырсти.
«Ролан Гаррос», четвертьфинал, поражение от Дианы Шнайдер.
Берлин, полуфинал, поражение от Джессики Пегулы.
Уимблдон, 1/8 финала, поражение от Наоми Осаки.
Торонто, 4-й круг, поражение от Екатерины Александровой.

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