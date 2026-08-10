«Две самые яркие молодые звезды». Борис Беккер — о матче Ходар — Фис

Победитель шести турниров «Большого шлема» Борис Беккер поделился ожиданиями от матча испанца Рафаэля Ходара (15-я ракетка мира) и француза Артюра Фиса (24-й номер рейтинга) в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале (Канада).

«Какое противостояние нас ждёт в Канаде!

Две самые яркие молодые звезды встретятся в четвертьфинале!» – написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Рафаэлю Ходару 19 лет, а Артюру Фису – 22 года.

Победитель «Мастерса» получит $ 1 514 200, а общий призовой фонд составляет $ 9,41 млн. Сумма выросла на 2,4% по сравнению с прошлым годом, выплаты увеличились на всех стадиях турнира.