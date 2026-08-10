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«Две самые яркие молодые звезды». Борис Беккер — о матче Ходар — Фис

«Две самые яркие молодые звезды». Борис Беккер — о матче Ходар — Фис
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Победитель шести турниров «Большого шлема» Борис Беккер поделился ожиданиями от матча испанца Рафаэля Ходара (15-я ракетка мира) и француза Артюра Фиса (24-й номер рейтинга) в 1/4 финала «Мастерса» в Монреале (Канада).

Монреаль. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 01:00 МСК
Рафаэль Ходар
15
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Не начался
1 2 3
         
         
Артюр Фис
24
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Какое противостояние нас ждёт в Канаде!

Две самые яркие молодые звезды встретятся в четвертьфинале!» – написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Рафаэлю Ходару 19 лет, а Артюру Фису – 22 года.

Победитель «Мастерса» получит $ 1 514 200, а общий призовой фонд составляет $ 9,41 млн. Сумма выросла на 2,4% по сравнению с прошлым годом, выплаты увеличились на всех стадиях турнира.

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