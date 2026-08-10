Бублик: наконец-то горячую воду дали, за неделю в пингвина превратился

11-я ракетка мира 29-летний казахстанский теннисист Александр Бублик поделился своими эмоциями от жизни в Санкт-Петербурге.

«Господи, наконец-то горячую воду дали. За неделю в пингвина превратился», — написал Бублик в своём телеграм-канале.

Ранее, 8 августа, Александр Бублик в рамках мероприятия, организованного First&Red, открыл хардовый корт на улице Коммуны в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Напомним, Бублик родился в Гатчине Ленинградской области, но с 2016 года представляет на турнирах Казахстан. В текущем сезоне теннисист выиграл один титул, став победителем турнира АТР-250 в Гонконге.