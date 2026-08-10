Паньшина — о Мирре и Корнеевой: интересно попробовать силы с ними. А может, даже выиграть

20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина высказалась об успехах соотечественниц Мирры Андреевой и Алины Корнеевой.

— Как со временем изменились стили игры Алины Корнеевой и Мирры Андреевой? Хотели бы ещё раз с ними сразиться?

— Думаю, что они изменились, но, к сожалению, мне не удалось проследить, как именно. Я уже увидела, как они играли на турнирах более высоких категорий. Мне кажется, у Алины прибавилась скорость и подача. В целом она стала играть гораздо агрессивнее по сравнению с тем, как играла в детстве. Насчёт Мирры, думаю, что она в детстве немножко играла помягче, но брала точностью, а сейчас к этой точности добавилась ещё и большая скорость. Я думаю, это и позволяет ей удерживаться в топ-10. Конечно, хотелось бы сыграть и с Миррой, и с Алиной на высоких категориях. Они себя там чувствуют уже покомфортнее, не первый год там. Я как раз буду новичком, но интересно попробовать свои силы с ними, да и вообще навязать какую-то борьбу. А может быть, даже выиграть. Работаю для того, чтобы попасть на турниры такого уровня и сыграть с ними.

— Алина сейчас показывает хорошие результаты на крупных турнирах. Как оцените её перспективы?

— Ой, я думаю, что к концу этого года она может приблизиться к позиции топ-50 или, может быть, даже выше. Мне кажется, её текущие достижения — это не предел, она может добиться большего. А её последние старты — это хорошая возможность разыграться перед US Open. Думаю, на US Open у неё хорошие шансы. Она определённо способна там выиграть несколько матчей, а может быть, даже и приблизиться к финальным стадиям.

— Как думаете, за счёт чего Мирре Андреевой удалось так здорово показать себя на «Ролан Гаррос»?

— Безусловно, это шикарный результат, и я очень рада за неё, как и все в России. Думаю, что она повзрослела не по годам. У неё очень устойчивая психика ко всему этому мировому давлению, которое свалилось на неё. В любом случае чем выше результаты, тем выше ожидания. Конечно, я с этим не знакома, но я могу представить в какой-то степени, каково это. И ей очень спокойно удавалось относиться к каким-то моментам, где она терпела неудачи в отдельно взятых матчах, находить новые пути, свою игру. Повлияло и сотрудничество с Кончитой Мартинес: мне кажется, они очень хорошо подходят как игрок и тренер друг другу, у них очень хорошее взаимопонимание. Кончита очень правильно выстраивает тренировочный процесс. Я думаю, это тоже немаловажно, когда игрок находит своего тренера и удаётся усиленно работать, а также всегда находиться вместе. Это, можно сказать, гарантирует хороший результат на большинстве турниров, — сказала Варвара Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.