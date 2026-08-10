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Россиянка Паньшина ответила, почему заявилась на турнир W15, несмотря на высокий рейтинг

Россиянка Паньшина ответила, почему заявилась на турнир W15, несмотря на высокий рейтинг
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20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина рассказала, почему решила сыграть на турнире серии ITF в Куршумлия-Бане (Сербия).

— Варвара, вы сейчас приняли участие в «пятнашке», хотя уже год не играли турниры такой низкой категории. Почему решили выступить тут, в Куршумлия-Бане?
— Если есть возможность попасть на высокорейтинговый турнир, то, конечно, всегда предпочту поехать туда, нежели на «пятнашку». Но я не исключала их категорически из своего календаря. «Пятнашки» — это хороший вариант для получения игрового опыта, комфортных ощущений на корте. Необязательно каждый турнир выигрывать, всё равно это невозможно, но «пятнашки» тоже могут пригодиться, особенно на разных покрытиях. Я в основном раньше играла на харде, сейчас пробую грунт и приехала сюда разыграться перед высокими категориями.

В Бане сейчас хорошая серия турниров. С новой недели начинаются соревнования W75, W75, W50, W35. Для меня как игрока из России, у которого нет визы и не так много возможностей поиграть там, где проходят высокие категории, это было, наверное, единственным решением. Я также была наслышана, что здесь хорошая организация, так что почему бы сюда не приехать и не попробовать поиграть.

— А до этого вы играли турниры в одном и том же городе, которые идут один за другим?
— В одном и том же месте, наверное, нет. Больше двух недель я нигде не играла. Для меня самая длинная серия турниров была в этом году в Китае — там я семь недель подряд играла. Но, правда, это было не в одном и том же месте, а каждую неделю было соревнование в новом городе. Поэтому здесь, в Сербии, очень удобно, что тебе не нужно никуда переезжать, условия не меняются, и в течение всего месяца ты находишься здесь, выбирая достаточно высокие категории и получая при этом рейтинг.

— Вообще, как вам этот турнир?
— Очень сильно отличаются грунтовые корты от тех, на которых я играла в Китае. Также здесь есть небольшая высота над уровнем моря, к которой немножко нужно адаптироваться. Но вообще здесь классно. Мне Куршумлия-Баня напоминает курорт в Грузии — Лопоту. Там тоже проводятся турниры, правда, отличие в том, что там есть озеро. А тут большая территория с лесом, с природой. Думаю приехать сюда — это интересный опыт. Конечно, «пятнашкам» невозможно предъявлять большие требования, потому что это всё-таки самая низкая категория турниров, которая может быть. Так как я обычно играю на категориях повыше, то уже привыкла к лучшему качеству мячей на тренировках, большей доступности тренировочных кортов. Но в целом я думаю, что для «пятнашки» — это приемлемые условия, и, наверное, здесь требовать большего нельзя, — сказала Варвара Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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