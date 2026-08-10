«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 10 августа

В ночь на 11 августа в Монреале, Канада, продолжится розыгрыш турнира серии «Мастерс». В рамках соревнований начнутся четвертьфиналы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. «Мастерс» в Монреале, 2026 год. 1/4 финала. Расписание матчей в ночь на 11 августа

1:00 (11 августа). Рафаэль Ходар (Испания, 20) – Артюр Фис (Франция, 18).

2:30. Лучано Дардери (Италия, 19) – Брэндон Накашима (США, 28).

Действующим чемпионом канадского «Мастерса» является 10-я ракетка мира американец Бен Шелтон. Он продолжает своё выступление на турнире. В четвертьфинале его соперником станет чех Якуб Меншик.