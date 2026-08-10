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Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: расписание матчей на 10 августа

Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: расписание матчей на 10 августа
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Сегодня, 10 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи четвертьфиналов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на понедельник.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год. Расписание матчей на 10 августа (время начала московское):

2:00. Диана Шнайдер (Россия) – Ига Швёнтек (Польша);
3:30. Екатерина Александрова (Россия) – Элина Свитолина (Украина).

«Тысячник» в Торонто завершится 13 августа. В 2025 году турнир категории WTA-1000 прошёл в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.

Турнирная сетка «тысячника» в Торонто
Календарь «тысячника» в Торонто
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