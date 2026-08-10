«Любичич был прав». Роджер Федерер рассказал, почему любит проводить отпуск в Хорватии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, почему часто выбирает для семейного отдыха Хорватию.

«Я приезжаю в Мали-Лошинь всякий раз, когда позволяют обстоятельства. Несколько лет назад я провёл здесь, на вилле в бухте Чикат, 10 дней, и с тех пор всегда с радостью возвращаюсь.

Впервые этот остров мне порекомендовал мой давний тренер Иван Любичич, который многому меня научил и помог улучшить многие аспекты моей игры. Он отличный тренер и феноменальный человек. Я очень ценю его и всю его семью. Он оказал огромное влияние на мою карьеру, и я уверен, что без него не достиг бы всего того, что имею.

Он был абсолютно прав. Здесь прекрасно, спокойно, и мы всегда получаем огромное удовольствие от каждой поездки», — приводит слова Федерера Elle.hr.