Теннисистка Паньшина — об общении в Китае с местными: всё через переводчик, язык жестов

Победительница одного турнира в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) 20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина рассказала об особенных эмоциях от выступления в Китае.

— Из последних турниров какие достопримечательности вам запомнились больше всего?

— Прямо-таки из достопримечательностей каждой страны мне мало что удалось увидеть. Тем более я не была в Европе, очень хочу посмотреть там всё: Пизанская башня, Эйфелева башня. Мне всё это очень нравится. Надеюсь, что в скором времени у меня это получится сделать. Но мне очень понравился Китай — сама атмосфера Китая. Я посмотрела и маленькие города, а большие мегаполисы вообще захватили моё сердце. Мне невероятно понравилось, как там всё выглядит. Идёшь по улице, а ты как в музее современного искусства. Очень много всяких магазинов, в которых арт-объекты, это всё можно ходить и смотреть, бесплатно трогать, какие-то мероприятия на улице или в магазинах. Также мне очень понравилась набережная в Шанхае. От Китая я в восторге! К сожалению, не удалось побывать в Пекине, насладиться атмосферой старого Китая. Я видела только мегаполисы, но надеюсь, что в следующую поездку мне удастся это сделать. Пока больше я видела атмосферу другой страны, чем достопримечательности.

— А китайский язык удалось немного выучить?

— Наверное, всего пару фраз, потому что китайский язык очень тяжёлый и для восприятия, и для понимания, и тем более для произношения. Я знаю фразы: здравствуйте, спасибо. И, может быть, какие-то цифры. Но мне нравится, как звучит китайский язык. Думаю, что учить его всё-таки не буду, потому что два-три года уходит только на то, чтобы начать говорить. Если говорить об испанском, то можно на нём заговорить через пару месяцев обучения. А на китайском, к сожалению, так не получится сделать.

— Как вы коммуницировали с окружающими? Ведь не все знают английский язык.

— Это правда, не все знают английский язык. В больших городах в Китае английский язык знают некоторые работники сферы обслуживания, представители турнира. Но преимущественно я была в маленьких городах, а там английский практически никто нигде не понимает. Всё через переводчик, язык жестов. Достаточно проблематично коммуницировать, но я думаю, что всё-таки можно находить какие-то пути, лазейки, тем более что есть доступ в интернет, — сказала Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.