Теннисистка Паньшина — о турнирах низкого ранга: до определённого раунда судим себя сами

Победительница одного турнира в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Варвара Паньшина рассказала, как осуществляется судейство на турнирах низких категорий.

— Помните своё первое соревнование?

— Первое соревнование я очень хорошо помню. Я его сыграла в восемь-девять лет. Я насмотрелась турниров «Большого шлема», матчи Марии Шараповой. Когда я выходила на корт, то думала, что будет большая арена, много людей, болбои. То есть я думала, что всё будет на высшем уровне. И тут я прихожу, а у нас самая низкая категория турниров для детей. Судьи нет, дали старые мячи — и давайте играть. Первый матч я уступила со счётом 0:4, 0:4, но выиграла дополнительный турнир для детей — есть такая опция. И после этого достаточно большое количество турниров в Волгограде и Волгоградской области были за мной, а затем уже начала играть РТТ за пределами родного города.

— Как же судили соревнования, если не было судьи?

— Есть такая штука — самосуд, она на самых низких категориях турниров и в том числе на детских. То есть судейство начинается с определённого раунда, либо с четвертьфинала, полуфинала. И также здесь, на «пятнашках», судейство начинается только с финального раунда квалификации. До этого игроки судят себя сами, в свою сторону. Если возникает какой-то спор, можно пойти посмотреть отметку на корте. Но вы сами объявляете счёт, а потом подходите и говорите судье о результате матча, — сказала Варвара Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.