Теннисистка Паньшина рассказала, как ей помогают в карьере родители-врачи

20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина рассказала, как знание анатомии помогает ей в спортивной карьере.

— Как спортсменке вам помогает, что вся ваша семья связана с медициной?

— Да, определённо. В первую очередь мне помогает знание анатомии и моментов в биохимии. Конечно, это всё очень поверхностно, не самые углублённые знания, но мне это помогает. Когда я разговариваю со своим фитнес-тренером или врачом, то могу обозначить всё и выявить проблему быстрее, если у меня есть какие-то болезненные ощущения в теле. Или, может быть, если у меня болит колено, то у меня забито бедро, наверное, и мне нужно его расслабить, а не работать конкретно с коленом. Помогает понимание того, что всё взаимосвязано и я должна работать со всем телом. Знание анатомии, каких-то специфических мышц мне помогает быстрее находить контакты с врачами и быстрее выявлять проблемы, что часто оказывается немаловажным, — сказала Варвара Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.