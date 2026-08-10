Россиянка Паньшина: Шарапова — невероятно красивая девушка. Она мой кумир всех времён

Победительница одного турнира в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Варвара Паньшина рассказала о своих кумирах в женском теннисе.

— Вы говорили, что в детстве, наблюдая за Марией Шараповой, захотели всё больше и больше играть в теннис. А какие у вас ещё были кумиры?

— Безусловно, Мария Шарапова, я думаю, для большинства девочек моего возраста и младше была кумиром, примером для подражания. Также мне очень нравилась Серена Уильямс, особенно их противостояние с Марией Шараповой. Смотрела финалы или последние стадии больших турниров, восхищалась образами и игрой. Тем, как выглядит на корте конкретно Мария [Шарапова], потому что она невероятно красивая девушка. Поэтому я думаю, что именно она мой кумир всех времён.

— Что в игровом плане вам нравилось у Серены, Марии?

— Мне очень нравится агрессивный теннис. Люблю смотреть и ощущать это давление, как один игрок прессует другого и также потом отходит в защиту, но опять находит пути, чтобы вернуться в эту агрессию. В том плане, чтобы не ждать, когда игрок ошибётся, а для того, чтобы самостоятельно завершить розыгрыш. Мне очень нравилось, когда Мария завершала розыгрыш навылет, или, может быть, это была подача навылет. Очень нравились скорости. Всё это я очень сильно люблю и пытаюсь привнести в свою игру на постоянной основе. Но, безусловно, до их уровня мне ещё, конечно, далеко.

У Серены то же самое, я думаю. В целом игра Марии и Серены очень похожа, именно поэтому у них было такое противостояние. Я мало что помню конкретно из тех матчей, но больше помню их образы, свой восторг. Мне нравился этот рисунок игры, что два игрока пытаются друг друга передавить и находят для этого разные пути. Где-то отходя в защиту, где-то добавляя давление. Эти шахматы на корте были очень заметны. Сейчас я понимаю, что это меня сильно захватывало, — сказала Варвара Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.