Российская теннисистка Паньшина поделилась, что бы переняла у Джоковича и Алькараса

20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина рассказала, какие теннисисты из тура ей нравятся.

— А в мужском туре нравится кто-то?

— Там мне очень нравится Карлос Алькарас. К сожалению, он травмирован и не может принимать участие в турнирах. Надеюсь, мы его увидим на предстоящем US Open. Ну и, безусловно, Новак Джокович — легенда всех легенд. У него невероятное количество выигранных ТБШ, восхищает его игра сейчас, то, как он держит себя в форме весь сезон. Он продолжает доходить до финальных стадий турниров самых высоких категорий, что достойно всяческого уважения. Безусловно, я очень люблю наблюдать за его игрой.

— Что хотели бы перенять у Алькараса, Джоковича?

— У Джоковича, наверное, я бы хотела перенять его терпение и поведение в стрессовых ситуациях. Конечно, он эмоциональный мужчина, но всё-таки в стрессовых ситуациях он умеет совладать с собой и сохранять спокойствие в самые важные моменты, что и приносило ему такие легендарные победы. В целом его видение корта и чувство мяча — это что-то неземное. Очень хотелось бы когда-нибудь соприкоснуться с этим уровнем, и я к этому стремлюсь. Не знаю, получится ли добиться таких успехов, но я сделаю всё для того, чтобы попробовать заиграть на том же уровне.

У Алькараса чувство мяча ещё более развито, чем у Джоковича. Конечно, он ещё достаточно молод, если сравнивать с Новаком. Посмотрим, насколько их противостояние сравнится с баталиями Джоковича, Надаля и Федерера. Но Карлос потрясающе чувствует корт, его предпочтительное покрытие — это грунт. То, как он играет на нём, укорачивает, выбирает нужные моменты и технически правильно делает, — это всё мне очень нравится. Конечно, мне бы очень хотелось добавить это в свой теннис, потому что я всё-таки предпочитаю больше хард, — сказала Варвара Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.