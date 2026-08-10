Россиянка Паньшина: мой козырь — это подача, для большинства девочек это является стрессом

20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина предположила, с какими теннисистками у неё похожи стили игры.

— Какой у вас стиль игры?

— Я стараюсь действовать агрессивно, так как мне это всегда нравилось. Стараюсь играть от агрессии, давить, но всегда агрессивно играть не получится, где-то я остаюсь в обороне целенаправленно или нет. Но стараюсь строить свою игру именно так, добавлять туда выходы к сетке. На грунте специфика немножко меняется, но если говорить об общем количестве матчей, то стараюсь выстраивать ситуацию так, чтобы я завершила розыгрыш именно под давлением.

— С кем из теннисисток могли бы сравнить свой стиль игры?

— Это хороший вопрос, если честно. Наверное, до Каролины Муховой мне не хватает немножко вращения и ударов, всё-таки у меня их не так много. Наверное, отдалённо это могло бы быть похоже на Лену Рыбакину. Много раз говорили, что моя подача похожа на подачу Паулы Бадосы, именно внешне это выглядит схоже. Если говорить конкретно про стиль игры, то стремлюсь я к Лене Рыбакиной. Не знаю, как это выглядит со стороны, но надеюсь, что хотя бы отдалённо это напоминает.

— Есть у вас коронный удар?

— Наверное, это форхенд, удар справа. Я очень комфортно себя там чувствую и часто пытаюсь завершить розыгрыш именно с форхенда, стараюсь под него забежать в каких-то неудобных ситуациях и в целом построить игру так, чтобы в основном я играла через него. Но в игре слева тоже чувствую себя стабильно, комфортно, однако атаковать оттуда мне тяжелее.

— На ваш взгляд, чем вы на корте отличаетесь от других теннисисток?

— Думаю, мой хороший козырь — это подача, потому что подача для большинства девочек является стрессом, а у меня это очередной рычаг давления, который я могу использовать. И я уверена в своей подаче, очень много строю свою игру конкретно от подачи. Начинать розыгрыш качественно и давить с первого удара — это очень важно для меня. Также моя подача ещё может быть вариативной, не всем девочкам это свойственно. Думаю, что это первое, что может броситься в глаза, — сказала Варвара Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.