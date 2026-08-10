Теннисистка Паньшина: в семье у меня много врачей, я бы выбрала онкологию или кардиологию

Победительница одного турнира в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) 20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина рассказала о преемственности врачебного дела в её семье.

— Вы сказали, что ваши родители врачи. А какие у них направления?

— Разные. Да и вообще в семье у меня много врачей. Мама — терапевт, папа развивался в патологоанатомии. Дядя у меня онколог, бабушка тоже терапевт у взрослых. Младший брат у меня будет в следующем году поступать в медицинский университет, ему 16 лет. В теннис он пробовал играть, до сих пор играет для себя, но, наверное, ему не очень понравился именно профессиональный теннис. В каких-то группах в Волгограде играет, но он больше склонен к учёбе и науке.

— А вас в лечебное дело не потянуло?

— Если честно, потянуло. В какой-то момент, пару лет назад, я столкнулась с травмами, они были не очень серьёзными, но не позволяли мне играть большое количество турниров. Тогда я задумывалась над тем, чтобы, может быть, поступить в медицинский университет. Мне очень нравится медицина, и, естественно, я всю жизнь росла в этой атмосфере, всё это слышала, да и в целом наука меня очень привлекает. Я готовилась даже к экзаменам для поступления, но в итоге решила всё-таки попробовать поиграть, потому что медицинский университет и профессиональный спорт — это вещи несовместимые. Всё своё свободное время ты отдаёшь либо туда, либо туда. Но я не исключаю, что когда-нибудь всё-таки получу медицинское образование. Может быть, по завершении карьеры или совсем-совсем позже. Не знаю, как будет складываться, но медицина мне очень нравится.

— Какую специализацию выбрали бы?

— Мне очень нравится направление онкологии. Не знаю насчёт оперирования, но, может быть, изучение или ещё что-нибудь. И также кардиология мне очень нравится. В процессе обучения, возможно, я поменяю мнение о том, в каком именно направлении хочу развиваться, потому что часто так и происходит. В процессе обучения ты пробуешь новые специализации и понимаешь, что тебе ближе, а что нет, — сказала Варвара Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.